الهند تتواصل مع روسيا بشأن حريق ناقلتي "مايسترو" و"كاندي" في البحر الأسود

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الهندية، رافيش كومار، أن سفارة بلاده في موسكو على تواصل مع الجهات الروسية المعنية حول حريق ناقلتي "مايسترو" و"كاندي" المنكوبتين في البحر الأسود، حيث من المحتمل أن يكون هناك ضحايا هنود بين البحارة.

نيودلهي — سبوتنيك. وقال المتحدث للصحفيين: "سفارتنا في موسكو على اتصال دائم بالإدارات الروسية ذات الصلة، من أجل الحصول على مزيد من المعلومات حول الرعايا الهنود المتضررين وتزويدهم بالمساعدة الضرورية".

ولم يوضح المتحدث ما إذا كانت وزارة الخارجية الهندية لديها معلومات حول احتمال وجود ضحايا بين المواطنين الهنود

وشب حريق في ناقلتي "كاندي" و"مايسترو" اللتين كانتا تقومان بنقل الغاز الطبيعي السائل تحت علم تنزانيا خلال عبورهما مضيق كيرتش، وذلك خلال نقل الوقود من سفينة إلى أخرى.

ووفقا للوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري أن طاقمي السفينتين يتكونان من 32 شخصا وهم هنود وأتراك. فقد تم إنقاذ 12 منهم وتم انتشال 11 جثة فيما اعتبر 9 أشخاص في عداد المفقودين ومن المخطط أن يجري إيصال البحارة اللذين تم إنقاذهم إلى ميناء كيرتش.