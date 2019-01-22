أبو الغيط يبحث مع لافروف آخر المستجدات في الشرق الأوسط

تلقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اتصالا هاتفيا من سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا، بحثا خلاله سبل تطوير مسار التعاون المؤسسي القائم بين الجامعة وروسيا ومجمل الأوضاع والتطورات ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الثلاثاء، أن أبو الغيط ولافروف ناقشا جملة من الترتيبات والإجراءات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعاون العربي الروسي، وخاصة في سياق التحضير للاجتماع الوزاري المقبل لمنتدى التعاون العربي الروسي الذي سيستضيفه الجانب الروسي في منتصف شهر أبريل/نيسان المقبل، والمقرر أن يتم خلاله اعتماد برنامج تنفيذي للأنشطة والاجتماعات والمشاورات المشتركة التي ستجرى بين الجانبين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

© Sputnik . Maxim Blinov موسكو: لافروف وبيدرسن بحثا القضاء كليا على الإرهابيين وإحلال السلام في سوريا

وأوضح المتحدث الرسمي أن لافروف عبر أيضا عن رغبة الجانب الروسي في تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين العالم العربي وروسيا ودفع التبادل التجاري فيما بينهما.

ووجه لافروف الدعوة في هذا الإطار إلى الجامعة العربية للمشاركة في المعرض التجاري العربي الذي سيعقد في موسكو خلال الفترة من 8 إلي 10 أبريل المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال شهد أيضا تناول مجمل التطورات والقضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك للجانبين، وفي مقدمتها سبل دفع جهود تسوية القضية الفلسطينية وإتمام المصالحة الفلسطينية، وتطورات الأزمة في سوريا والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتسويتها، والتعامل الدولي مع إيران والدور الذي تقوم به في المنطقة.