طيار روسي ينقذ طائرة من التحطم المحتم

أكرمت وزارة الدفاع الروسية طيارًا عسكريًا روسيًا.

وقام وزير الدفاع سيرغي شويغو بتسليم جائزة إلى الطيار فلاديمير إيرينارخوف.

وقرر وزير الدفاع منح الجائزة للطيار فلاديمير إيرينارخوف تقديرا لجهوده لإنقاذ طائرة من الكارثة.

وتمكن فلاديمير إيرينارخوف من إنقاذ الطائرة من السقوط المحتم في أبريل/نيسان 2018، عندما قاد طائرة تابعة للقوات البحرية الهندية من طراز "إيل-38".

وتم نقل الطائرة الهندية إلى أحد مصانع إصلاح الطائرات في روسيا حيث تبين أثناء الرحلة الجوية التجريبية أن ساق العجلات الأمامية معطوبة.

وتمكنت الطائرة من الهبوط في المطار بدون العجلات بفضل مهارة طيارها الذي قادها للهبوط بواسطة مقدمتها. وأصيبت الطائرة بأقل الضرر في حين لم يصب أحد بالأذى.

وكان فلاديمير إيرينارخوف قد أكمل سن الثالثة والسبعين.

© Sputnik . VDV Press service/ Igor Rudenko طائرة "إيل-76 م د"

وأنجز الطيار الماهر في أوقات سابقة 18 عملية هبوط وإقلاع في القطب الشمالي على طائرات "إيل-76"، كما انجز رحلة فريدة من روسيا إلى فنزويلا عبر المحيط الأطلسي.