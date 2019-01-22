مصرع طيارين بتحطم قاذفة طراز "تو-22إم3" جراء هبوط حاد في مورمانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة من طراز "تو-22ام3" ومصرع طيارين، خلال تنفيذ هبوط حاد في مقاطعة مورمانسك شمالي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الثاني والعشرين من كانون الثاني/ يناير، في مقاطعة مورمانسك، وبعد تنفيذ رحلة تدريب روتينية، وتعرضها لعواصف ثلجية، نفذت طائرة "تو-22ام3" هبوطا حادا، وحسب التقرير من مكان الحادث، نقل الطيارين إلى المستشفى، حيث تقدم لهما المساعدة الطبية اللازمة. ولقي اثنين من أفراد الطاقم مصرعهما"، مشيراً إلى أن "الأطباء يقيمون حالة الناجين على أنها حرجة".

وأضاف البيان بأنه "ونتيجة لتلامس حاد مع المدرج من قبل الطائرة ووجود الثلوج عليه أدى إلى فقدان السيطرة وحدث تحطم في هيكلها وكانت الطائرة قد نفذت الرحلة دون ذخيرة".

هذا وتأتي حادثة تحطم القاذفة من طراز "تو-22ام3" بعد أربعة أيام من وقوع حادث احتكاك مقاتلتين من طراز "سو-34" أثناء قيامهما بتحليق تدريبي فوق أجواء بحر اليابان على بعد 35 كيلومتراً من الشاطئ.