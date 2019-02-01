الكرملين: لا نعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا ومادورو وحكومته هم شركاؤنا

أعلن السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين يعتبر خوان غوايدو رئيسا للبرلمان ولا يعترف به رئيسا للدولة، وبالنسبة لروسيا، فإن شركاءها في فنزويلا هم الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "السيد غوايدو هو رئيس البرلمان، وهو بالنسبة لنا ليس رئيسا للدولة، نحن لا نعترف بهذا، والسيد مادورو هو رئيس الدولة، وهو وحكومته شركاؤنا في فنزويلا".

وكان رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للدولة، صرح بأن تغيير السلطة سيصب بمصلحة شركاء الدولة كالصين وروسيا.

حيث وصف غوايدو في مقابلة صحفية مع "رويترز" بأن تغيير النظام الحالي سيصب بمصلحة شركاء الدولة التجاريين كالصين وروسيا، وعلى الدولتين أن تشعران بالرضى.

يذكر بأن الاتحاد الأوروبي كان قد اعترف بغوايدو كرئيس مؤقت للبلاد، بالإضافة لاعتراف عدد من الدول به كرئيس وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية والبرازيل و الأرجنتين.

وكان الرئيس نيكولاس مادورو قد وصف غوايديو بأنه "دمية واشنطن".

في وقت أعلنت فيه روسيا عن طريق وزير الخارجية سيرغي لافروف، على استعدادها في إقامة حوار بين الرئيس الشرعي والمعارض.