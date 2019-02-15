روسيا لا ترى رحيل القوات الأمريكية عن سوريا

أعلن ذلك وزير دفاع روسيا.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH قمة سوتشي: وضع النقاط فوق مستقبل سوريا

وبينما لا ترى روسيا رحيل القوات الأمريكية عن سوريا، تلحظ استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم مجموعات مسلحة محددة. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في تصريحات صحفية:

لا نرى الآن أنهم يُخرجون القوات، بل نرى أنهم ينشطون في تزويد المجموعات المسلحة الموجودة في الضفة الشرقية للفرات، خصوصا الكردية، بالسلاح والعتاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي رحيل القوات الأمريكية عن سوريا من دون أن يحدد متى تخرج القوات الأمريكية من هذا البلد.

وصرح نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي ريابكوف، في 11 فبراير/شباط أن موسكو ترى أنه من الضروري أن ترحل واشنطن عن سوريا بشكل كامل.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، جوزف فوتيل، في نفس اليوم إن القوات البرية الأمريكية قد تبدأ تخرج من سوريا في الأسابيع القليلة المقبلة.