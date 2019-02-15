روسيا تكشف ملامح طائرتها القاذفة الخفية

وكشف مصدر مطلع لوسائل الإعلام أنه تمت الموافقة على ملامح طائرة المستقبل ومواصفاتها. كما تم توقيع العقود اللازمة لإنتاج نماذج الطائرة.

© Sputnik . Maxim Bogodvid روسيا تباشر العمل على طائرتها القاذفة الجديدة

وتقوم شركة "توبوليف" بصنع الطائرة الجديدة التي ستحل محل طائراتها السابقة "تو-160" و"تو-95" و"تو-22إم3".

وستخلو الطائرة القاذفة الاستراتيجية الروسية المنتظرة من ريش الذيل وتكون خفية، حسب المصادر الرسمية. ولن تفوق سرعة القاذفة المنتظرة سرعة الصوت. وستحمل الطائرة الجديدة من الأسلحة ما يفوق ما تحمله قاذفة "تو-160".

وكان ألكسندر كونيوخوف، مدير عام شركة "توبوليف"، قد صرح بأن النموذج التجريبي الأول من قاذفة المستقبل سيخرج من المصنع في الفترة 2021 — 2022.

وبدوره قال نائب رئيس وزراء روسيا، يوري بوريسوف، إن الطائرة المُنتظرة قد تنجز رحلتها الجوية الأولى في الفترة 2025 — 2026، فيما يجب أن يبدأ إنتاج النماذج العملية في الفترة 2028 — 2026، مشددا على ضرورة أن تحمل قاذفة المستقبل المزيد من الأسلحة وتكون خفية حتى يصعب اكتشافها بواسطة الرادار، وتقلع من أي مطار.