حيوانات مفترسة قطبية تجتاح روسيا ووزارة الدفاع تحل المسألة (فيديو وصور)

قامت وزارة الدفاع الروسية بالتوافق مع إدارة منطقة أرخانغيلسك الروسية، بالعمل على حل مسألة اجتياح الدببة القطبية لسكن المواطنين في القطب الشمالي.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية، حسب البيان العسكري، أن عدد الحيوانات المفترسة القطبية قد ازدادت بشكل كبير وتقوم بمهاجمة منازل المواطنين في منطقة أرخانغيلسك.

لذلك تم إنشاء فريق من العسكريين والإيكولوجيين والعلماء لوضع تدابير محددة لمواجهة هذه الظاهرة.

وفي البداية، سيتم تغيير مواعيد بناء مجمع حرق النفايات الحديث والمتوافقة مع البيئة من 2021 إلى 2019-2020.

لكن ووفقا للجيش، فإن انخفاض درجة الحرارة سمحت بالفعل بتكوين غطاء جليدي ثابت، مما يتيح للدببة القطبية في عودة إلى طريقة صيدها الطبيعي وهي صيد الفقمات.

في وقت سابق، قام سكان منطقة أرخانغيلسك بنشر صور ومقاطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، فالحيوانات المفترسة تقترب من البيوت وحتى تدخل إلى المبنى ويفتحون الأبواب بأنفسهم ويدخلون المنازل.

ولا يحبذ الحيوانات طعام مكب النفايات فالأكثر شجاعة بينهم يقومون بدخول سكن المواطنين.

ثم أشار الخبراء أن سبب انتشار الدببة الكبير هو تغير المناخ الذي ينجم عن الاحتباس الحراري، الذي أدى إلى الحد من مساحة الجليد، وكذلك تراكم النفايات وعدم اتخاذ إجراءات إدارية بهذا الشأن.