بوتين يلفت انتباه ماكرون لحملة أوكرانيا المناهضة لروسيا قبيل الانتخابات

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لفت خلال مكالمة هاتفية، انتباه نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى حملة كييف المناهضة لروسيا، والتي تكثفت في سياق الانتخابات المقبلة في أوكرانيا.

© Sputnik . Valeriy Melnikov بوتين يحدث ماكرون عن بيانات حول تحضير المسلحين لاستفزازات كيميائية في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين أنه "عند تبادل وجهات النظر حول أوكرانيا لفت فلاديمير بوتين، انتباه إيمانويل ماكرون، إلى حملة سلطات كييف المناهضة لروسيا، والتي تكثفت في سياق الانتخابات الرئاسية المقبلة في آذار/مارس".

وأعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مسألة الإطلاق السريع للجنة الدستورية السورية.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "جرى التركيز على الوضع في سوريا، وأبلغ فلاديمير بوتين، عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 14 شباط/فبراير في سوتشي في اجتماع لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا من اجل التسوية السورية. وأشار الجانبان إلى ضرورة تعزيز الحوار السياسي الداخلي السوري، وفي المقدمة — الإطلاق السريع لعمل اللجنة الدستورية".