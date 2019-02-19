رئيس شركة "روستيخ" لـ"سبوتنيك": الصفقات والمبيعات العسكرية زادت بعد فرض العقوبات الأمريكية

وأضاف قائلا: "اليوم تبلغ مجمل الصفقات نحو 300 مليون دولار أمريكي، أي أن هناك نمو بنحو 6.5 مرة".
وأشار تشيمزوف إلى أن العائدات السنوية لشركة "كلاشنيكوف" الروسية بلغ أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، أما الربح الصافي للشركة خلال عام 2018 سيكون نحو 45 مليون دولار أمريكي.
وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس 2019" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح في المعرض، إضافة إلى شركات صناعية عملاقة، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"رايثون" الأمريكية و"تاليس" الفرنسية وغيرها، كما تشارك الصين بجناح كبير، إضافة إلى دول عربية أخرى أبرزها الإمارات ومصر والأردن والسعودية.
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