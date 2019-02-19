رئيس شركة "روستيخ" لـ"سبوتنيك": الصفقات والمبيعات العسكرية زادت بعد فرض العقوبات الأمريكية

أعلن رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيمزوف، اليوم الثلاثاء، لوكالة "سبوتنيك" أن نسبة الطلبات والمبيعات لأسلحة "كلاشينكوف" قد زادت بشكل كبير حتى بعد فرض العقوبات الأمريكية على الشركات الروسية العسكرية المختلفة.

© Sputnik . Aleksander Melnikov روسيا والسعودية توقعان اتفاقية لإنتاج بنادق "كلاشنيكوف" في السعودية بحلول نهاية الشهر الجاري

وفي تصريح خاص لوكالة " سبوتنيك "، قال تشيمزوف: "قبل فرض العقوبات الأمريكية على الشركات الروسية ومنها مجمع "كلاشنيكوف" العسكري، كانت الطلبات والصفقات في عام 2016 تبلغ نحو 46 مليون دولار أمريكي".

وأضاف قائلا: "اليوم تبلغ مجمل الصفقات نحو 300 مليون دولار أمريكي، أي أن هناك نمو بنحو 6.5 مرة".

وأشار تشيمزوف إلى أن العائدات السنوية لشركة "كلاشنيكوف" الروسية بلغ أكثر من 600 مليون دولار أمريكي، أما الربح الصافي للشركة خلال عام 2018 سيكون نحو 45 مليون دولار أمريكي.

وانطلقت فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيديكس 2019" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح في المعرض، إضافة إلى شركات صناعية عملاقة، مثل "لوكهيد مارتن" و"بوينغ" و"رايثون" الأمريكية و"تاليس" الفرنسية وغيرها، كما تشارك الصين بجناح كبير، إضافة إلى دول عربية أخرى أبرزها الإمارات ومصر والأردن والسعودية.