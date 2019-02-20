روسيا تبدأ المباحثات مع قطر بخصوص توريد "إس-400"

وقد تم في صيف عام 2018 إعلان إمكانية أن تشتري قطر منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من روسيا. وأخيرا أعلِن عن بدء مباحثات توريد منظومات الدفاع الجوي الروسية لقطر.

Press Service of the Ministry of Defense of the Russian Federation روسيا تدمر صواريخ "إس-400"

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن جهاز الإعلام التابع لهيئة التعاون العسكري التقني المسؤولة عن تصدير الأسلحة الروسية أعلن في 19 فبراير/شباط 2019 بدء المباحثات الروسية القطرية المتعلقة بتوريد منظومات "إس-400" لقطر.

يجدر بالذكر أن الصين أصبحت أول دولة أجنبية حصلت على منظومات "إس-400".

وخصصت منظومة "إس-400" لتدمير الطائرات والصواريخ المعادية. وتستطيع الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة "إس-400" إصابة أهداف على بعد 600 كيلومتر. ويمكنها أن تطير نحو الهدف بسرعة 4.8 كيلومتر في الثانية.