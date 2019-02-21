السفارة الروسية لا تجزم ببقاء جاسوس لجأ إلى بريطانيا على قيد الحياة

أعلن ذلك مسؤول إعلامي في السفارة الروسية لدى بريطانيا.

© REUTERS / Kevin Coombs لندن تخفي سرا رهيبا

وقال المسؤول تعقيبا على نبأ تقدُّم والدة الجاسوس السابق بطلب إلى السلطات الأمنية الروسية للبحث عن ابنها:

لم يُتح لممثلي السفارة الوصول إلى المواطنيْن الروسيين (سيرغي سكريبال وابنته يوليا). لذلك فإننا لا نستطيع أن نجزم بأن سكريبال حي.

وأضاف أن كل الدلائل تشير، على الأقل، إلى أن الجاسوس السابق معزول.

وكان سكريبال يتعاون مع المخابرات الغربية حين كان موظفا برتبة عقيد في مخابرات الجيش الروسي. وحُكم عليه بالسجن. ولجأ سكريبال إلى بريطانيا بعد الإفراج عنه.

وبحسب السلطات الأمنية البريطانية، فإن الجاسوس السابق تعرض إلى محاولة الاغتيال في عام 2018.

واشتبهت السلطات الأمنية الروسية بأنه تم إخفاء الجاسوس السابق بعد اغتياله الصوري.