"روس إنيرغو آتوم": تشغيل وحدة الطاقة الذرية رقم 2 في مدينة نوفوفورونيج

بدأت في مدينة نوفوفورونيج الروسية مرحلة التشغيل الفعلي لوحدة الطاقة رقم 2 من الجيل الثالث في أحد مفاعلات محطة الطاقة الذرية هناك بتاريخ 19 شباط/ فبراير 2019.

وتم شحن المنطقة النشطة للمفاعل بأول مزيج مفرز للحرارة يتضمن وقودا نوويا حديثا في الساعة 16:10 مساء من ذلك اليوم بتوقيت موسكو.

وقد سبق ذلك الحصول على ترخيص بتشغيل وحدة الطاقة الصادرة عن المصلحة الفدرالية للمراقبة البيئية والتقنية والذرية "روس تيخ نادزور"، هذا ومن المقرر إدخال كافة المجموعات المفرزة للوقود وعددها 163 في مفاعل وحدة الطاقة رقم 2 من محطة الطاقة الذرية في نوفوفورونيج في غضون خمسة أيام.

ويعتبر التشغيل الفعلي إحدى المراحل الرئيسية لشروع وحدة الطاقة بالعمل ودوره الأساسي هو التأكد من أن وحدة الطاقة التي سيتم تشغيلها ستعمل بشكل موثوق به وسليم وفقا لمعايير التصميم طيلة فترة عملها. بحسب بيان لشركة " روس إنيرغو أتوم".

وتحدد في إطار هذه المرحلة مواصفات المنطقة النشطة الضرورية لتشغيل المفاعل. ويقع على عاتق المختصين القيام بالكثير من الأعمال لتجميع المفاعل وضمان الحصول على المعالم الإسمية وإحلال المفاعل في الحالة الحرجة (تحديد تفاعل الانشطار الحلقي للمرة الأولى) وإجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من بيانات التصميم الخاصة بإدخال الوقود.

وغدت وحدة الطاقة رقم 2 من محطة الطاقة الذرية في نوفوفورونيج الثالثة في سلسلة وحدات الطاقة من هذا النوع المشيدة في روسيا. حيث تم إطلاق أول وحدة طاقة من هذا النوع — الوحدة رقم 1 من محطة الطاقة الذرية في نوفوفورونيج- 2 (رقم 6 من محطة الطاقة الذرية في نوفوفورونيج) — في العام 2016. وبلغ إنتاجها منذ بدء تشغيلها وحتى الآن 16.841 مليار كيلو واط ساعي. أما وحدة الطاقة الثانية فقد شغّلت في محطة الطاقة الذرية الثانية في مقاطعة لينينغراد في العام 2017.

توافر عوامل السلامة

© Sputnik . Евгений Одиноков أول مفاعل نووي يطفو على الماء تكشف عنه روسيا

وتتميز وحدة الطاقة الجيل "+3" بمفاعل VVER-1200 بالمقارنة مع سابقتها VVER-1000، بمجموعة من المزايا التي تعزز مواصفاتها الاقتصادية وعوامل السلامة، إذ أزادت استطاعة المفاعل بنسبة 20 بالمئة. وانخفض عدد العمال المشغلين بنسبة 0 — 40 بالمئة، وتضاعفت مدة استعمال المعدات الأساسية وفقا للتصميم حتى 60 عاما مع إمكانية تمديدها لـ 20 عاما أخرى.

وصرح أندريه بيتروف — المدير العام لشركة " روس إنيرغو أتوم" ونائب الرئيس للإنشاءات في الشركة المفتوحة إي كا "أتوم ستروي اكسبورت" قائلا: "بدء العمل بالتشغيل الفعلي يعني عمليا أن كافة الأعمال المتعلقة بمرحلة تشييد وحدة الطاقة — 2 في محطة الطاقة الذرية في نوفوفورونيج قد أنجزت. "

وأضاف: "إن وحدة الطاقة في هذا الموقع هي الثانية من نوعها والثالثة في روسيا التي أوصلناها إلى مرحلة التشغيل. كافة الخطوات اللاحقة سترتبط بتجهيز الوحدة لتشغيل الطاقة والشروع بإنتاج الطاقة الكهربائية، ومن المخطط في نهاية العام الحالي إيصال وحدة الطاقة — 2 في محطة الطاقة الذرية في نوفوفورونيج إلى مرحلة الاستخدام الصناعي".

يدل بدء التشغيل الفعلي لوحدة الطاقة رقم 2 في محطة الطاقة الذرية في نوفوفورونيج على البناء النشط للشركة الحكومية "روس أتوم" لوحدات طاقة ذرية من الجيل الجديد "+3". ولقد تم اختيار هذه التكنولوجيا في الوقت الحاضر من قبل بلدان مثل: فنلندا والمجر وبنغلادش وبيلاروس وغيرها. وتضم حقيبة روساتوم للطلبات الدولية 36 وحدة VVER في 12 بلدا.

مواصفات تكنولوجية واقتصادية محسنة

الجدير ذكره، أن وحدات الطاقة المبتكرة من الجيل "+3" تتميز بمواصفات تكنولوجية واقتصادية محسنة تضمن سلامة مطلقة أثناء التشغيل، وتستخدم فيها آخر الانجازات والتصاميم.

وتعتبر الخاصية الرئيسية لوحدة الطاقة المزودة بمفاعل VVER-1200 المزيج الفريد من نوعه بين أنظمة السلامة النشطة والسلبية التي تضمن استقرارا أكبر بالنسبة للتأثيرات الخارجية والداخلية. والخاصية المميزة للأنظمة السلبية هي مقدرتها على العمل في غياب التزويد بالطاقة، ودون مشاركة المشغل.

وتستخدم في وحدة الطاقة المحتوية على مفاعل VVER-1200: "مصيدة ذوبان" — معدة تعمل على حصر مكان ذوبان المنطقة النشطة للمفاعل النووي، ونظام سلبي لإخراج الحرارة عبر مولدات بخار(سبوت)، مهمتها في شروط غياب كافة منابع التزود بالطاقة ضمان إخراج طويل الأمد للحرارة من المنطقة النشطة إلى الجو المحيط، وغيرها.

وبدأت وحدة الطاقة الثانية في محطة الطاقة النووية الثانية التشغيل التجاري يوم 27 شباط/ فبراير من العام 2017، وتجري في وحدة الطاقة الثانية من محطة الطاقة الثانية أعمال ما قبل الإطلاق.