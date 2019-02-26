سوريا والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية على طاولة مباحثات بوتين ونتنياهو

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم غد الأربعاء، الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية، وكذلك الوضع في سوريا.

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان نشر على موقع الكرملين الرسمي اليوم الثلاثاء: "نخطط لبحث المسائل الملحة للتعاون الثنائية، في المقام الأول في المجالين التجاري —الاقتصادي والإنساني، وكذلك تبادل الآراء حول الوضع القائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك التسوية الفلسطينية — الإسرائيلية، والوضع في سوريا".

© Sputnik . Michail Klimentjev نتنياهو يهاتف بوتين

هذا وأعلن الكرملين ، يوم 21 شباط/ فبراير، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الأخير سيزور موسكو قريبا.

هذا ويتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عصر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية موسكو حيث سيلتقي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وذلك بعد إرجاء اجتماع كان مقررا الأسبوع الماضي بطلب من نتنياهو نفسه.

وبرر نتنياهو تأجيل الاجتماع بانشغاله في التطورات السياسية عشية الانتخابات في إسرائيل ومحاولاته لتحقيق وحدة بين عدة أحزاب في كتلة اليمين.