طائرة "إم إس- 21" الروسية تلقى اهتمام الشركات الأجنبية

أعلن يوري بوريسوف، نائب رئيس الوزراء الروسي، أن الزبائن الأجانب مهتمون بطائرات "إم إس- 21" الروسية متوسطة المدى الواعدة، لكنهم لن يشتروها حتى يتم تشغيلها من قبل شركات الطيران الروسية.

ايركوتسك — سبوتنيك. وقال بوريسوف، للصحفيين خلال زيارة لمصنع ايركوتسك للطيران "يبدي الكثيرون اهتماما، ولكن حتى يتم الانتقال الإنتاج التسلسلي للطائرة وقيام شركات الطيران الروسية بتقديم تقييم لها، لن يبرم أحد العقود".

© Sputnik . Igor Zarembo سوريا تعتزم شراء طائرة "إم إس 21" الروسية وتبديل أسطولها الجوي

وفقا له، تتفوق الطائرة "إم سي- 21"، على منافسيها بنسبة 10-12 بالمئة، "ولكن ينبغي إثبات ذلك".

وتعد "إم سي-21" طائرة متوسطة المدى، ستنافس، حسب رأي الخبراء، طائرتي الركاب "بوينغ-737" و"إيرباص آ320" في سوق الطائرات العالمية. بمواصفات تفوقهما من حيث استهلاك الوقود.

وتتسع الطائرة لـ 150 و211 راكبا، وتم تصميمها بناء على أحدث التطورات الهندسية الجوية، وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة. ويتوقع أن تحل الطائرة الجديدة مكان طائرات الركاب من طراز "ياكوفليف" و"توبوليف" و"أنتونوف".