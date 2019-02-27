الكرملين يعرب عن قلقه بسبب التصعيد بين الهند وباكستان ويدعو لضبط النفس

أعرب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، عن قلق الكرملين من التصعيد الأخير بين الهند وباكستان، داعيا الأطراف إلى ضبط النفس.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن قلقون للغاية بسبب الأنباء التي تصلنا، نراقب الوضع عن كثب وبالطبع، نحن ندعو جميع الأطراف لضبط النفس".

© Sputnik . Natalia Seliverstova أول تعليق من روسيا على تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان

وفي وقت سابق من اليوم، أعرب مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، عن قلق موسكو الشديد من تبادل الضربات الجوية بين الهند وباكستان، معربا أيضا، عن أمل بلاده بأن تهدأ الأوضاع في أقرب وقت.

وأفادت وسائل إعلام هندية، عن سقوط مقاتلتين هنديتين خلال اعتراض مقاتلات باكستانية بإقليم كشمير، مؤكدة أن "السلطات الهندية أغلقت مطار سرينجار في كشمير لمدة 3 ساعات بعد حادث تحطم المقاتلة".

وقال الجيش الهندي، إن 5 جنود أُصيبوا بإطلاق نار في منطقة جامو وكشمير الحدودية، مشيرا إلى أن إطلاق النار كان من داخل الأراضي الباكستانية.

وبدأت الأوضاع تتوتر عند الحدود الباكستانية الهندية بعد استهداف سلاح الجوي الهندي لمعسكر تابع لمسلحي تنظيم "جيش محمد" داخل القسم الباكستاني من منطقة جامو وكشمير. وقد اعترف هذا التنظيم بمسؤوليته عن الهجوم على حافلة كانت تقل أفرادا من الجيش الهندي داخل القسم الهندي من جامو وكشمير، وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل أكثر من 40 عسكريا.

وبحسب وسائل إعلام هندية، فإن 12 طائرة هندية من طراز "ميراج-2000" شنت غارات على معسكر "جيش محمد"، وأن نحو 300 مسلحا تابعا لهذا التنظيم لقوا مصرعهم.