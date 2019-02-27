روسيا تمنح السعودية مهلة شهرين

صرحت رئيسة مركز تقييم سلامة وجودة الحبوب، التابع لهيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية، يوليا كوروليفا، أن روسيا تنتظر في غضون شهرين ردا من المملكة العربية السعودية لبدء توريد القمح إلى المملكة.

بوينس أيرس — سبوتنيك. وأوضحت كوروليفا: "في الأسبوع الماضي فقط، اتصلنا بالمؤسسة العامة للحبوب في المملكة، وقالوا إنهم وضعوا قمحا في المخزن تحت درجة حرارة عالية بما فيه الكفاية، وبعد ذلك سيقومون بكل الأبحاث".

© Sputnik . Sergei Subbotin العراق مهتم بصادرات القمح الروسي الصلب

وتابعت "سيقومون بعمل الخبز التقليدي للبلاد والتحقق من عدم وجود اختلافات، عندها سيتم فتح باب التصدير".

وأضافت "بالنسبة للتصدير، فإنه يجب معرفة ذلك في غضون شهرين. مع حلول الموسم الجديد، نحن ننتظر توضيحات من المملكة العربية السعودية".

هذا وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من كبار المشترين للشعير الروسي، وفي وقت سابق، أرسلت روسيا إلى المملكة، دفعة تجريبية من القمح لإجراء التحاليل من أجل البدء كذلك في تصدير هذا المحصول.

وتكمن المشكلة الرئيسية في متطلبات المملكة العربية السعودية للرقابة على الصحة النباتية، تحديداً بالمحتوى الصفري لما يسمى بحشرات "البق" في الحبوب.