بوتين: خطوات تعزيز الجيش والبحرية ذات طبيعة دفاعية بشكل حصري

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن السلطات ستواصل العمل من أجل تعزيز وتطوير الجيش والبحرية، وهذه الخطوات ذات طبيعة دفاعية بشكل حصري وتهدف إلى ضمان الأمن غير المشروط لروسيا وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين في حفل أقيم تكريما ليوم قوات العمليات الخاصة "سنواصل العمل باستمرار لتعزيز وتطوير الجيش والبحرية. ولقد سبق وقلت، أن خطواتنا في هذا المجال هي ذات طبيعة دفاعية بشكل حصري وتهدف إلى ضمان الأمن غير المشروط لروسيا وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية".

© Sputnik . Valeriy Melnikov بوتين: روسيا بلد محب للسلام وهي تعزز قدراتها العسكرية من أجل الأمن

وأشار بوتين، إلى أنه خلال التدريب القتالي لجميع الفصائل والوحدات الفرعية، ستكون هناك حاجة إلى تجربة عناصر قوات العمليات الخاصة.

وأضاف الرئيس الروسي "وأنا واثق من أنكم ستستمرون في رفع المستوى، وتحسين المهارات، وصقل تكتيكات العمليات الخاصة على الأرض، في الجو وفي البحر، وتتقنوا بنجاح أحدث التقنيات الفريدة، التي تنتجها صناعتنا اليوم، وتطورها مكاتب التصميم الروسية".

وأكد بوتين "إذا استدعت الضرورة ستنفذون أية مهمة، والأوامر الأكثر مسؤولية، وستقومون بالمستحيل — وتقوضون التهديد ضد روسيا، مهما كان مصدره".

وتعد روسيا، أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، حيث تحظى منتجاتها العسكرية بشعبية كبيرة في مختلف دول العالم، وتدخل في تسليح جيوش تلك الدول. كما تحظى روسيا، بموقع استثنائي إلى جانب الولايات المتحدة، من حيث امتلاكهما لما يعرف بالثالث النووي، والذي يتشكل من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والطائرات القاذفة الاستراتيجية، وكذلك الغواصات النووية المجهزة بصواريخ باليستية.