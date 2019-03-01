صواريخ "إس-500" تصل إلى الجيش الروسي في أقرب وقت

أعلن ذلك رئيس أكاديمية الدفاع الجوي والفضائي.

© Sputnik . Michail Mokrushin "إس-500" تصد ضربة كونية خاطفة أمريكية

قال الجنرال فلاديمير ليابوروف، رئيس الأكاديمية العسكرية للدفاع الجوي والفضائي، في حديثه لـصحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر) إن عام 2019 سيشهد تخريج أول فوج من الضباط من طلبة الأكاديمية الذين يتعلمون تشغيل منظومة "إس-500".

وأضاف رئيس الأكاديمية أن القوات لم تحصل على منظومة "إس-500" بعد ولكن يُنتظر استلامها في أقرب وقت.

يذكر أن المنظومة المعروفة باسم "إس-500 بروميتي" تنتمي إلى الجيل الصاعد من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية، وتستطيع اعتراض الطائرات والصواريخ البالستية والصواريخ المجنحة (كروز) وغيرها من الأهداف الجوية. ويبلغ مداها 600 كيلومتر.

وتستطيع منظومة "إس-500" أن تكتشف وتضرب 10 أهداف فائقة السرعة (حتى 7 كم/ الثانية) في آن واحد، وتقدر على تدمير الرؤوس الحربية للصواريخ التي تفوق سرعتها كثيرا سرعة الصوت.