لافروف: روسيا تدعم خطوات حكومة مادورو لحل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية

نقل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيس، عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عبارات الدعم والتضامن مع نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

موسكو — سبوتنيك. وقال لافروف: "أود في هذا الوضع الراهن أن أؤكد على أن الرئيس بوتين ينقل عبارات الدعم والتضامن لزميله وصديقه الرئيس مادورو".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin لافروف: روسيا تعمل مع كل الدول لتفادي التدخل العسكري في فنزويلا

وأكد لافروف، دعم بلاده للخطوات التي يتخذها مادورو، لحل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية في فنزويلا.

وقال في هذا الصدد: "بالطبع، نحن ندعم خطوات حكومة الرئيس مادورو الهادفة لحل القضايا الاجتماعية الاقتصادية. واثق أن اجتماع اللجنة عالي المستوى، والمرتقب في أبريل، سيسهم في ذلك أيضا".

وتصاعد الموقف في فنزويلا التي تعصف بها الأزمات منذ 23 كانون الثاني/يناير، حينما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتا، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.