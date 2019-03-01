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20:06 01 مارس/ آذار 2019
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    النفط

    فنزويلا تعتزم نقل مكتب شركة النفط الوطنية من لشبونة إلى موسكو

    © AFP 2018 / Robyn Beck
    روسيا
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    قالت ديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، اليوم الجمعة، إن الرئيس نيكولاس مادورو أصدر أمرا بنقل مكتب شركة النفط المملوكة للدولة (بي.دي.في.سي.إيه) في لشبونة إلى موسكو، في تحرك شدد على أنه يهدف إلى المساهمة في حماية أصول بلدها.

    وبحسب "رويترز"، تدعم موسكو مادورو في مواجهة تحد سياسي من زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في يناير/كانون الثاني، في خطوة لقيت دعما من معظم الدول الغربية.

    مندوب روسيا الدائم في مجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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    وأكدت رودريغيز، التي كانت تشرح قرار نقل مكتب بي.دي.في.سي.إيه في مؤتمر صحفي مشترك في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن أوروبا أظهرت أنها لم تعد قادرة على ضمان سلامة أصول فنزويلا.

    وضربت مثالا بإحجام بنك إنجلترا المركزي عن تسليم بعض من احتياطيات بلدها من الذهب المودعة لديه، وقالت إن كراكاس عازمة على توسعة تعاونها مع روسيا.

    وأضافت أن نقل مكتب بي.دي.في.سي.إيه ينسجم مع خطط لتوسعة التعاون الفني في استخراج النفط مع شركتي النفط الروسيتين روسنفط وغازبروم.

    وقالت رودريغيز: "سنقوم باستثمارات صناعية لإنتاج كل ما نحتاجه في بلدنا بمساعدة روسيا الاتحادية… نحن (فنزويلا وروسيا) شركاء إستراتيجيون".

    يأتي قرار نقل المكتب إلى موسكو بعد أن أبلغ مصدر في بنك غازبروم "رويترز"، الشهر الماضي، أن البنك سيجمد حسابات بي.دي.في.سي.إيه وسيوقف التعاملات مع الشركة لتقليل مخاطر وقوعه تحت طائلة عقوبات أمريكية.

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الأزمة السياسية في فنزويلا, أخبار روسيا, النفط, فنزويلا
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