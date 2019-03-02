الجيش الروسي: البنتاغون بدأ في تطوير استراتيجية جديدة للعمليات العسكرية ونحن مستعدين لمواجهتها

كشف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي والنائب الأول لوزير الدفاع الجنرال، فاليري غيراسيموف، أن البنتاغون بدأ بتطوير استراتيجية جديدة للعمليات العسكرية والجيش الروسي مستعد لمواجهة هذه الاستراتيجية.