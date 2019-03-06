لافروف: موسكو والرياض تعتبران اجتثاث الإرهاب في سوريا مهمة رئيسية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء 6 آذار/مارس، أن موسكو والرياض تعتبران القضاء على الإرهاب في سوريا مهمة رئيسية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نظيره الكويتي صباح الخالد الصباح: "عندما نتحدث عن الاتفاق في القضايا الرئيسية للتسوية السورية، فإننا نقصد أولا، المملكة العربية السعودية وروسيا والعديد من الدول المعنية الأخرى تسعى إلى القضاء على الإرهاب في الأراضي السورية بشكل تام. وثانيا، فإن السعودية، مثلنا ترى أنه من المهم ليس إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، فحسب بل والمساعدات الرامية إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين".

© Sputnik . Vitaly Belousov الكويت: عودة سوريا لمحيطها العربي يسعدنا ونطالب بحل سياسي سريع

واتفقت موسكو والرياض على ضرورة إطلاق اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن، إذ قال لافروف: "المملكة العربية السعودية ، مثلنا، ترى إنه من الضروري استكمال إنشاء اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، والتوقف عن البحث عن ذرائع لإبطاء هذا العمل بشكل مصطنع".

وقد زار لافروف أثناء جولته في شبه الجزيرة العربية في وقت سابق، المملكة، حيث استقبله العاهل السعودي وعقد اجتماعات مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية إبراهيم عساف.