روسيا مهتمة بالخبرة الإيرانية في مجال خفض الطلب على المخدرات

أعلن وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية الروسية مهتمة بدراسة التجربة الإيرانية في الحد من الطلب على المخدرات وتقترح تبادل وجهات النظر في هذا المجال.

موسكو — سبوتنيك. ووفقاً للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، فقد عقد كولوكولتسيف، اليوم الأربعاء، محادثات مع الأمين العام لمركز مكافحة المخدرات الإيراني إسكندر موميني.

© flickr.com / UK Ministry of Defence الأمم المتحدة تشير إلى زيادة غير مسبوقة في مضبوطات مكافحة المخدرات في جنوب آسيا

ونقل الموقع الرسمي التابع لوزارة الداخلية الروسية عن كولوكولتسيف، قوله "تلعب مكافحة المخدرات دوراً هاماً بشأن الحالة وخفض الطلب على المخدرات: "منع تعاطي المخدرات، العلاج وإعادة التأهيل والتنشئة الاجتماعية لمتعاطي المخدرات. وفي روسيا الاتحادية، تسهم اللجنة الحكومية لمكافحة المخدرات مساهمة كبيرة في هذا العمل. وفي الوقت نفسه، فإن وزارة الداخلية الروسية مهتمة بدراسة التجربة الإيرانية في مجال الحد من الطلب على المخدرات وتقترح تنظيم تبادل للآراء في هذا المجال بين ممثلي الوكالات المعنية وذات الصلة في البلدين".

هذا وأبلغ الوزير الروسي زميله الإيراني بشأن حالة المخدرات في روسيا وشدد على المساهمة الكبيرة لضباط إنفاذ القانون الإيرانيين في مكافحة تهريب المخدرات من أفغانستان. ووفقاً لما ذكره المشاركون في الاجتماع، فإن نمو إنتاج المواد المحظورة في هذا البلد يشكل تهديداً للسلام والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن، ليس فقط في أفغانستان، ولكن أيضاً في الدول الأخرى.