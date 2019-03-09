سلطات القرم: شبه الجزيرة لا تحتاج إلى اعتراف أمريكي

صرح نائب رئيس الوزراء في حكومة القرم، والممثل الدائم للرئيس الروسي في الجمهورية غورغي مرادوف، أن شبه جزيرة القرم كجزء من الاتحاد الروسي لا تتطلب أي اعتراف من قبل الدول الأجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

سيمفيروبل — سبوتنيك. وقال مرادوف، لوكالة "سبوتنيك": "لا تحتاج شبه جزيرة القرم إلى أي اعتراف، إن شبه جزيرة القرم هي جزء لا يتجزأ من روسيا وليست دولة مستقلة. ولكن ما إذا ما كانت سلطات بعض البلدان تريد الاتصال بأحد كيانات الاتحاد الروسي أم لا، فهذه مسألة خاصة بهم".

وأضاف، بأن الشيء المهم هو أن شبه جزيرة القرم أصبحت وجهة للسياسيين الأجانب، وخاصة البرلمانيين من مختلف المستويات، والسياح والمتطوعين، "الدبلوماسية الشعبية"، ورجال الأعمال والفنانين والصحفيين.

وأكد مرادوف "أنهم يريدون التواصل مع القرم. وهذا واضح من الناحية العملية وفي حجم الاتصالات والتفاعل المتزايد كل عام".

© Sputnik . Alexey Malgavko القرم يندمج في روسيا نهائيا

وفي وقت سابق وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يحظر على البيت الأبيض الاعتراف بانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا. ووفقا لنص مشروع القانون، فإن واشنطن لا تعترف بسيادة روسيا "القانونية أو الفعلية" على شبه جزيرة القرم، وكذلك على المجال الجوي أو المياه الإقليمية لشبه الجزيرة. في الوقت نفسه، يحتوي النص على استثناء للرئيس: سيكون قادرا على كسر هذه القاعدة إذا كان ذلك سيلبي "مصالح الأمن القومي". إذا جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل كل من مجلسي الكونغرس الأميركي، سيتم إرسال الوثيقة للتوقيع عليها من قبل رئيس الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن إقليم شبه جزيرة القرم، عاد إقليميا روسيا فيدراليا، بعد استفتاء جرى يوم 16 مارس/آذار 2014، في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وصوتت الأغلبية لصالح الانفصال عن أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.

وتعتبر أوكرانيا من جانبها، شبه جزيرة القرم، جزء من أراضيها وتم احتلالها من قبل روسيا مؤقتا.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في أكثر من مناسبة أن سكان شبه جزيرة القرم قد صوتوا لصالح إعادة الوحدة مع روسيا من خلال الوسائل الديمقراطية، وفي إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وروسيا تحترم وتقبل هذا الاختيار، ومثل هذا القرار هو واقع لا يمكن دحضه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن أن الاستفتاء في شبه جزيرة القرم، يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.