بوتين يعزي رئيسة إثيوبيا في حادث تحطم الطائرة

وجاء في الرسالة التي نشر نصها موقع الكرملين "سيدتي الرئيسة، السيد رئيس الوزراء، أرجو أن تتقبلوا خالص تعازينا في فقدان ركاب وأفراد طاقم الطائرة المنكوبة… أرجو إيصال تعازي الحارة لأسر الضحايا والمقربين منهم…".
ونقل التلفزيون الصيني عن الخطوط الجوية الإثيوبية أن "مواطنين من 35 دولة ضمن الضحايا، بينهم 32 كينيا، و18 إثيوبيا، و7 فرنسيين و8 صينيين و18 كنديا و8 من الولايات المتحدة الأمريكية، و3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة".
وبحسب الخطوط الجوية الإثيوبية فإن "جميع الركاب البالغ عددهم 157 راكبا لقوا حتفهم"، ولم يذكر التلفزيون أي معلومات عن جنسيات أخرى.
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