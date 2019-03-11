قطار غنائم الحرب على الإرهاب في سوريا يصل إلى أوفا الروسية (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن معرض "نقطة التحول السوري" - [ الانتصار السوري] - قطار غنائم على الإرهاب في سوريا، قد وصل إلى أوفا.

موسكو — سبوتنيك. وقال نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول أندريه كارتابولوف، في مسيرة نظمت استقبالا للمعرض: "يحظى هذا العمل باهتمام حقيقي لدى المواطنين. على مدار أكثر من أسبوعين زاره 150 ألف شخص".

وأشار إلى احتواء المعرض على معروضات كثيرة للقوات الهندسية الروسية، حيث تكمن أهميته أن وحدة من الجنود التابعة للواء الهندسي-12 المنتشرة في قرية ألكينو في باشكورتوستان، قد ساهموا بشكل كبير في عمليات إزالة الألغام للأغراض الإنسانية بما في ذلك مدينة تدمر في سوريا.

وانطلقت مسيرة قطار "نقطة التحول السوري"، في موسكو في 23 شباط/ فبراير، حيث تجري بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وسيقطع القطار الذي يحمل أسلحة ومعدات تم الاستيلاء عليها من المسلحين في سوريا، حوالي 29 ألف كيلومتر، وسينهي رحلته في حديقة "باتريوت" بالقرب من العاصمة موسكو، في 27 نيسان/ أبريل، حيث يعتبر هذا التاريخ هو توقيت ليوم استقلال سوريا الذي تحتفل به الجمهورية في 17 نيسان/ أبريل.