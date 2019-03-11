هبوط طائرة روسية اضطراريا بعد الاشتباه بوجود قنبلة على متنها في باكو (فيديو)

أعلن الناطق باسم مطار باكو أن طائرة روسية تابعة لخطوط "أورال الجوية" هبطت اضطراريا في مطار باكو بعد اشتباه الطيار بوجود قنبلة على متنها.

وقال الناطق لوكالة "سبوتنيك": "يوم 11 مارس 2019 في تمام الساعة 14:56 بالتوقيت المحلي هبطت طائرة "ايرباص 312" تابعة لشركة "خطوط أورال" الجوية والتي كانت تقوم برحلة من البحرين إلى موسكو، في مطار باكو الدولي "حيدر علييف". وسبب الهبوط الاضطراري هو اشتباه قائد الطائرة بوجود قنبلة على متنها".

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Бахрейна в Москву, экстренно посадили в аэропорту Баку из-за сообщения о бомбеhttps://t.co/oM6U0bGuhn pic.twitter.com/pIBWFKF64t — Лента.ру (@lentaruofficial) March 11, 2019

ووفقا لما ذكره المكتب الصحفي، فقد "تم تنبيه جميع خدمات الإنقاذ في المطار ووضعها بحالة الاستعداد، وكان هناك 225 شخصاً على متن الطائرة، بما في ذلك وأفراد الطاقم".

وأفاد المطار، بأن قائد الطائرة قرر إخلاء الركاب بشكل طارئ.

وأوضح المكتب الصحفي: " عند ورود معلومات إضافية سيتم تحديثها".