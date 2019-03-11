تأجيل زيارة لافروف إلى تركيا

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن زيارة وزير الخارجية، سيرغي لافروف، إلى تركيا قد تأجلت لمدة أسبوع بسبب تعديلات في جدول أعماله.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "نظرا للتعديلات في جدول أعمال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد تأجلت زيارته إلى تركيا (مدينة أنطاليا) المعلنة من قبل، للمشاركة في الجلسة السابعة لمجموعة التخطيط الاستراتيجي المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، من الـ 12 إلى الـ 18 من شهر مارس/ آذار".

وأوضحت الخارجية الروسية أن قرار تأجيل الزيارة جاء بالاتفاق مع الجانب التركي.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت سابقا، أن لافروف، سيشارك خلال زيارته إلى تركيا يومي 12-13 مارس/ آذار الجاري، إلى جانب نظيره التركي، غاويش مولود أوغلو، باجتماع لمجموعة التخطيط الاستراتيجي التركية الروسية المشتركة المنبثقة عن مجلس التعاون التركي الروسي رفيع المستوى.