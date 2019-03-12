روسكوسموس تعرض أقوى محرك صواريخ في العالم (فيديو)

وكان قد أعلن المدير العام لشركة "إنيرغو ماش" (الشركة المصنعة للمحرك)، إيغور أربوزوف في ديسمبر/ كانون الأول العام المنصرم أنه ستم تسليم أول محرك من "إر دي-171 إم في" في عام 2021 لإطلاق أول صاروخ "سويوز-5" من بايكونور.
Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается НПО «Энергомаш» для ракеты-носителя «Союз-5» pic.twitter.com/wcNSKzpnN2— РОСКОСМОС (@roscosmos) March 12, 2019
وأعلن المدير العام لشركة رسكوسموس، دميتري رغوزين أنه لا يوجد محرك في العالم بقوة محرك إر دي-171 إم في.
وقال أربوزوف في الفيديو: "فعلا سيكون محرك إر دي-171 إم من الأقوى في العالم"، مشيرا إلى أن قوة المحرك تبلغ 246 حصانا، وقوة الدفع لوزن 10 طن أكثر من 800 طن.
إر دي-171 إم في تطوير عن محرك إر دي-171 إم الذي يستخدم في المرحلة الأولى في الصاروخ الناقل "زنيت". وسوف يستخدم في المرحلة الأولى من الصاروخ الجديد "سويوز-5" الذي سيتم إطلاقه في عام 2022.
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