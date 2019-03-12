روسكوسموس تعرض أقوى محرك صواريخ في العالم (فيديو)

نشرت "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء، على صفحتها على التويتر، فيديو لأقوى محرك في العالم "إر دي-171 إم في"، المصمم للصاروخ الحامل من الفئة المتوسطة "سويوز-5" والفئة الفائقة الثقل "يسيني".

وكان قد أعلن المدير العام لشركة "إنيرغو ماش" (الشركة المصنعة للمحرك)، إيغور أربوزوف في ديسمبر/ كانون الأول العام المنصرم أنه ستم تسليم أول محرك من "إر دي-171 إم في" في عام 2021 لإطلاق أول صاروخ "سويوز-5" من بايكونور.

Видеоролик о самом мощном в мире ракетном двигателе РД-171МВ, который разрабатывается НПО «Энергомаш» для ракеты-носителя «Союз-5» pic.twitter.com/wcNSKzpnN2 — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 12, 2019

وأعلن المدير العام لشركة رسكوسموس، دميتري رغوزين أنه لا يوجد محرك في العالم بقوة محرك إر دي-171 إم في.

وقال أربوزوف في الفيديو: "فعلا سيكون محرك إر دي-171 إم من الأقوى في العالم"، مشيرا إلى أن قوة المحرك تبلغ 246 حصانا، وقوة الدفع لوزن 10 طن أكثر من 800 طن.

إر دي-171 إم في تطوير عن محرك إر دي-171 إم الذي يستخدم في المرحلة الأولى في الصاروخ الناقل "زنيت". وسوف يستخدم في المرحلة الأولى من الصاروخ الجديد "سويوز-5" الذي سيتم إطلاقه في عام 2022.