شركة الطيران الروسية "S7" تعلق تشغيل طائرة بوينغ 737

وأعلن المكتب الصحفي للشركة " شركة الطيران "S7" اتخذت قرارا بتعليق تشغيل الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس مؤقتا بدءا من الساعة 00:01 بتوقيت موسكو في 13 مارس/آذار إلى أن تتلقى معلومات أكثر تفصيلا حول التحقيقي في أسباب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية، أخصائيو الخطوط الجوية على حوار مستمر مع شركة بوينغ، ويراقبون التحقيق عن كثب".
وأشار المكتب الصحفي أن أسطول شركة خطوط S7 الجوية يتألف بالكامل من 96 طائرة، اثنتان منها طائرتان من طراز بوينج 737 ماكس".
وكانت طائرة "بوينغ 737- 8 ماكس" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، تقوم برحلة في اتجاه العاصمة الكينية نيروبي، أمس الأحد، قبل أن تتحطم بعيد 6 دقائق من إقلاعها من مطار أديس أبابا، ولقي جميع ركابها والبالغ عددهم 157 شخصا مصرعهم.
ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه لطائرة "بوينغ 737- 8 ماكس" خلال نحو 5 أشهر، حيث تحطمت طائرة من نفس الطراز فوق بحر جافا تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص البالغ عددهم 189 شخصًا.
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