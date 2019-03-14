لافروف يؤكد مواصلة روسيا دعم فنزويلا

ووفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، فإن المفاوضات تجري على هامش الدورة الثانية والستين للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في فيينا.
وأضاف أرياس: "لقد تقدمنا في العديد من القضايا التي نعمل معها معًا. شكرًا لدعمكم".
وأشار لافروف بدوره إلى أن موسكو "تدعم حقوق فنزويلا كمشارك مساو في المجتمع الدولي موقفنا غير قابل للتغيير".
وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.
واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا شرعية مادورو.
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