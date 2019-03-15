برج أوستانكينو في موسكو يتضامن مع ضحايا نيوزيلندا

وقالت الشبكة لوكالة "سبوتنيك" إنه "سيتم إطفاء جمع أنوار البرج في ليلة من 15 إلى 16 مارس من الساعة 00:00 حتى الساعة 1.00 (بتوقيت موسكو)، حزنا على الضحايا الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية".
وقتل صباح اليوم الجمعة، 15 مارس، 50 شخصا، وأصيب العشرات، بهجوم مسلح استهدف مصَلين في مسجدين، في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية.
ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردن، الهجوم على المسجدين "بالإرهابي"، معتبرة أنه واحد من أسوء أيام نيوزيلندا، قائلة "من الواضح أن ما حدث هنا عمل غير عادي من أعمال العنف ولم يسبق له مثيل".
كما رفعت درجة التهديد الأمني في البلاد.
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