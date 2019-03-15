برج أوستانكينو في موسكو يتضامن مع ضحايا نيوزيلندا

أعلنت شبكة التلفزيون والإذاعة الروسية، اليوم الجمعة، أنه سيتم إطفاء أضواء برج "أوستانكينو" الإذاعي في موسكو لساعة واحدة تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا.

وقالت الشبكة لوكالة "سبوتنيك" إنه "سيتم إطفاء جمع أنوار البرج في ليلة من 15 إلى 16 مارس من الساعة 00:00 حتى الساعة 1.00 (بتوقيت موسكو)، حزنا على الضحايا الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية".

© REUTERS / SNPA/Martin Hunter قصة الأبطال الذين قدموا حياتهم من أجل إنقاذ المصلين الآخرين في نيوزيلندا

وأشارت الشبكة إلى أن العديد من منشآت الشركة سوف تنضم إليها وتطفئ أنوارها في مدن كراسنويارسك، وروستوف، وفيليكي نوفغورود.

وقتل صباح اليوم الجمعة، 15 مارس، 50 شخصا، وأصيب العشرات، بهجوم مسلح استهدف مصَلين في مسجدين، في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردن، الهجوم على المسجدين "بالإرهابي"، معتبرة أنه واحد من أسوء أيام نيوزيلندا، قائلة "من الواضح أن ما حدث هنا عمل غير عادي من أعمال العنف ولم يسبق له مثيل".

كما رفعت درجة التهديد الأمني في البلاد.