اختبار "إم إس-21-300" في إيركوتسك (فيديو)

تقلع الطائرة، وتقوم بعدة لفات فوق مطار محطة إيركوتسك للطيران، وتهبط وتغادر إلى ساحة الانتظار.

تمت الرحلة على ارتفاع 3.5 كيلومترات بسرعة تصل إلى 500 كيلومتر في الساعة واستمرت 90 دقيقة، تم قيادة الطائرة بواسطة طاقم من طيارين الاختبار أندريه فوروباييف ورومان تاسكايف.

إم إس-21-300 هي طائرة ركاب قصيرة ومتوسطة المدى من جيل جديد بسعة من 150 إلى 211 راكبا، وكانت أول رحلة في 28 مايو/أيار 2017.

ومن المقرر الانتهاء من وثائقها عام 2020، ويبدأ الإنتاج الضخم في عام 2021.