وزارة الدفاع الروسية تعرض بالفيديو غواصة "بوري" الجديدة

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو عن الاختبارات لحاملة الصواريخ الغواصة الروسية من طراز "بوري".

وأظهرت اللقطات ظهور الغواصة العملاقة على سطح المياه قبل البدء بمهمتها العسكرية وبعدها بدأت الغواصة بالتحرك ببطء معلنة عن انطلاقها.

وعلق الأدميرال الروسي، فلاديمير كوروليف، على الاختبارات، قائلا: "إن القوات البحرية الروسية هي في مرحلة تطور مهمة ودور الغواصات "بوري" و"ياسين" فاعل ومؤثر".

وأضاف كوروليف، قائلا: "هذه الغواصات الجديدة تعتبر من أحدث ما تملكه البحرية الروسية بالإضافة إلى مميزاتها في التخفي والمطاردة والسرعة".

والجدير بالذكر أن الغواصات الروسية الجديدة من طراز "بوري" وبوري-أ" هي غواصات تدخل تدريجيا إلى الخدمة العسكرية ويبلغ طول الغواصة حوالي 170 مترا وعرضها 13.5 مترا. كما قادرة على حمل حوالي 16 صاروخا بالستيا.