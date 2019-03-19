روسيا تخطط للبدء ببناء قاعدة على سطح القمر

أعلن المدير التنفيذي لبرامج الرحلات الفضائية المأهولة في وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، وأحد رجال الفضاء الروس، بطل الاتحاد السوفييتي وبطل روسيا الاتحادية، سيرغي كريكالوف، اليوم الثلاثاء أن بلاده تعتزم، بعد عام 2030، المباشرة ببناء قاعدة على سطح القمر، ليقوم رواد الفضاء بزيارتها.

© Sputnik . Anton Denisov "روسكوسموس" توضح كلمات روغوزين عن هبوط الأمريكيين على القمر

موسكو — سبوتنيك . وفي هذا السياق قال كريكالوف، في تقرير فيديو تبثه قناة "روس كوسموس" في شبكة "يوتوب": "من الضروري إجراء الرحلة الفضائية إلى القمر حتى عام 2030. وبعد عام 2030 سيكون علينا المباشرة ببناء هذه القاعدة".

وأضاف "في بداية الأمر، على الأرجح، قد تكون هذه القاعدة صغيرة لاستقبال زيارات قصيرة الأجل. إلا أنها فيما بعد، على الأرجح، ستستقبل المزيد والمزيد من رواد الفضاء".

يذكر أنه سبق وأفاد رئيس المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس"، فلاديمير أوستيمينكو، للصحفيين اليوم الثلاثاء، بأن المؤسسة ستقوم، في أقرب وقت، بإرسال بعثة إلى القمر.