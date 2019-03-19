بوتين يعلن عن أفضل مقاتلة حربية في العالم

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن المقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس هي أفضل طائرة في العالم من حيث جميع الميزات التكتيكية والتقنية.

© Sputnik . Kirill Kallinikov الكشف عن بعض أسرار المقاتلة "سو-57"

وقال بوتين في مسابقة "قادة روسيا" إن " سو-57 مقاتلة حربية واعدة. وهي الأفضل ما نملك الآن. والأفضل في العالم، من حيث جميع الميزات التكتيكية والتقنية. لا يستطيع لأحد الطيران مثل طائراتنا".

يذكر أن الطائرة من طراز "سو-57" تعد مقاتلة من الجيل الخامس مخصصة لتدمير كافة الأنواع من الأهداف الأرضية والجوية والبحرية. وقامت هذه الطائرة بأول طلعة لها في عام 2010. كذلك وأن الجمع بين القدرة العالية على المناورة والقدرة العالية على التحليق بسرعة تزيد عن سرعة الصوت بالإضافة إلى نظام حديث للأجهزة الموجودة على متنها وصعوبة بالغة في اكتشافها تضمن لها التفوق على الطائرات المنافسة.

هذا وتوجد حاليا 10 طائرات من طراز "سو-57" في التشغيل التجريبي، يتم اختبارها في الجو وعلى الأرض. وبحلول نهاية عام 2020، سيكون لدى وزارة الدفاع 12 طائرة من هذا النوع ، وستكون آخر اثنتين منها باكورة لخط إنتاج تسلسلي.