رئيس موزمبيق يخطط لزيارة روسيا في النصف الثاني من العام الجاري

أكد سفير موزمبيق لدى روسيا، ماريو ساريفا نغوينيا، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الموزمبيقي فيليب نيوسي، سيزور روسيا في النصف الثاني من العام الجاري.

موسكو — سبوتنيك. وأكد السفير في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نتوقع زيارة في النصف الثاني من العام الجاري… أولاً، نتوقع أن يكون الرئيس خلال القمة المزمعة بين روسيا وإفريقيا، في تشرين الأول/ أكتوبر، في سوتشي، وقد تمت دعوة رئيسنا، وإضافة إلى ذلك، نتوقع أن تكون هناك زيارة رسمية".

© AFP 2018 / STRINGER مقتل 12 وإصابة 14 إثر هجوم إرهابي في موزمبيق

كما دعا السفير روسيا لتقديم مساعدات لبلاده بعد إعصار "إيدال" الذي ضرب البلاد.

وتابع السفير "أرسلنا اليوم مذكرة رسمية إلى الحكومة الروسية طلبا للمساعدة الإنسانية، نتيجة لهذا الإعصار الذي ضرب موزمبيق، لا سيما في بيرا وشيمويو ومقاطعة زامبيزي وتيتي. لذلك نحن نأمل بأن تكون هناك استجابة من قبل روسيا لذلك".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية والتعاون في موزمبيق، خوسيه باسيكو، عقب اجتماعه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو، أن الطرفين ناقشا الموعد المحتمل لزيارة نيوسي إلى روسيا.

هذا وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قد أعلن، في وقت سابق، أن القمة الروسية- الإفريقية القادمة ستكون الحدث الأول في التاريخ بهذه الصيغة: للمرة الأولى، دعا الرئيس الروسي جميع القادة الأفارقة دون استثناء.

ومن المزمع عقد القمة الروسية — الأفريقية، في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في سوتشي.