نزاربايف بحث مع بوتين خطط استقالته

أكد المكتب الإعلامي للرئاسة الكازاخية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الكازاخي نورسلطان نزاربايف، ناقشا هاتفيا خطط استقالة الرئيس الكازاخي واتفقا على مواصلة الاتصالات.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي: "رئيسا الدولتين تحدثا حول قرار وقف تنفيذ صلاحيات رئيس جمهورية كازاخستان نورسلطان نزاربايف اعتبارا من 20 مارس من عام 2019".

و"اتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات في المستقبل"، حسب البيان.

هذا وكان رئيس كازاخستان، نور سلطان نزاربايف، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه سيتخلى عن مهام منصبه اعتباراً من يوم 20 من شهر آذار/ مارس الجاري، وأن رئيس مجلس الشيوخ، قاسم توكاييف، سيقوم بأعمال رئيس الدولة، حتى إجراء الانتخابات الرئاسية.

وكان نزاربايف قد شغل منصب رئيس البلاد لمدة 29 عامًا تقريبًا — منذ 24 نيسان/أبريل 1990، عندما كانت كازاخستان ضمن الاتحاد السوفيتي. وفي كانون الأول/ ديسمبر 1991، تم انتخابه رئيسا للدولة المستقلة. وعمل نزاربايف سابقًا كرئيس لمجلس وزراء الجمهورية مدة خمس سنوات، ومن عام 1989 إلى عام 1991 ، كان الأمين الأول للحزب الشيوعي في كازاخستان.