بوتين يشكر الرئيس الكازاخستاني المستقيل على العمل المشترك

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن شكره للرئيس الكازاخستاني المستقيل، نور سلطان نزارباييف، على العمل المشترك.

موسكو-سبوتنيك. قال بوتين خلال اجتماعه بالحكومة الروسية: "لدينا كل الأسباب لنقول شكرا على العمل المشترك، ونتمنى له الصحة والنجاح".

Sputnik رئيس كازاخستان الجديد يمنح نزارباييف أعلى درجات التميز في البلاد

وكان الرئيس الكازاخي، نورسلطان نزاربايف، قد أعلن يوم الثلاثاء، أنه قرر الاستقالة من منصبه وتسليم السلطة لرئيس مجلس الشيوخ قاسم ـ جومارت توكايف، حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

قال الرئيس الكازاخي المستقيل على الهواء في إحدى قنوات الجمهورية: "اتخذت قرارا بإنهاء سلطاتي كرئيس".

وأضاف نزاربايف: "ستجرى الانتخابات الرئاسية، وسيقوم رئيس مجلس الشيوخ قاسم جومارت توكايف بواجبات رئيس كازاخستان حتى الانتخابات الرئاسية".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في كازاخستان في عام 2020.