اندلاع حريق في محطة للطاقة الكهربائية في روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الطوارئ في إحاطة: "تم تخفيف قوة الحريق في 21:23 إلى مستوى 2، مع احتراق غبار الفحم فوق فوهة المدخنة رقم 2 وفي الساعة 21:31، تم حصر موقع الحريق في مساحة 10 أمتار مربعة. لا يوجد قتلى ومصابون، ولا وجود لاضطراب في العملية التكنولوجية".

وأشارت وزارة الطوارئ إلى أن الحريق نشب عند الساعة 21:04 بالتوقيت المحلي، ويعمل في موقع الحريق 42 شخصاً و12 قطعة من المعدات.

وفي شهر شباط/ فبراير الماضي اندلع حريق هائل في منزل خاص في قرية "بولويكا كراسنوزيرسكي"، بمقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية قتل على إثره امرأة وأربعة أطفال.