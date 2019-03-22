الخارجية الروسية: الجولان أرض سورية احتلتها إسرائيل وضمتها بشكل غير قانوني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن قرار ترامب بشأن الاعتراف بمرتفعات الجولان كأراضي إسرائيلية، هو دليل آخر على تجاهل واشنطن للقانون الدولي.

كما صرحت أن موقف روسيا بشأن مرتفعات الجولان ثابت، وأن الجولان منطقة تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967.

وجاء في بيان للوزارة "هذه التصريحات هي دليل آخر على تجاهل واشنطن للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، الذي تم وضعه خلال مؤتمر مدريد للسلام برعاية مشتركة من روسيا والولايات المتحدة، ومبادرة السلام العربية. إنها (القرارات) تتبع خط الإدارة الأمريكية الحالية…".

وأضاف البيان "موقف روسيا في هذا الشأن ثابت. مرتفعات الجولان، بطبيعة الحال، أرض سورية احتلتها إسرائيل نتيجة لحرب 1967، وضمتها بطريقة غير قانونية بعد 14 عاما".

وغرد ترامب أمس الخميس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "بعد 52 عاماً حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة اعترافا كاملاً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السوري المحتل التي تتميز بأهمية استراتيجية وأمنية حيوية بالنسبة لـ دولة إسرائيل واستقرار المنطقة".

وكان متحدث أممي، أعلن أمس الخميس، أن الأمم المتحدة "ملتزمة بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة" التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية من قبل إسرائيل هو عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي".