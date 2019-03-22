روسيا تفكر في إنشاء مركز دعم فني لطائرات "سوخوي" في السعودية

الدوحة — سبوتنيك. وقال روبتسوف في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" العربية "نحن نخطط للمضي قدمًا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، نعتقد أن خطة التنمية الاقتصادية للمملكة حتى عام 2030، تفتح آفاقًا واسعة جديدة لاستخدام طائراتنا "سوخوي سوبرجيت-100" في الرحلات الجوية المحلية في البلاد. نفكر في إنشاء مركز دعم فني لطائرات "سوخوي سوبرجيت-100" في السعودية لتقديم المساعدة الفنية للمشغلين المحتملين في المنطقة".
ووفقًا لروبتسوف، هناك 138 طائرة من طراز "سوخوي سوبرجيت-100" قيد الاستخدام حاليًا، 105 طائرات من قبل زبائن داخل روسيا و33 طائرة من مستخدمين خارج روسيا، بما في ذلك ومؤسسات تجارية وحكومية.
هذا وتم تصميم الطائرات المدنية الروسية من طراز "سوخوي سوبرجيت 100" لاستيعاب ما يصل إلى 98 راكبا لمسافة حوالي 4400 كيلومتر. وأجرت الطائرة أول رحلة لها في مايو/ أيار 2008، بينما أطلقت للتشغيل التجاري في 2011.
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