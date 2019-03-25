الدفاع الروسية تعلن مقتل ثلاثة جنود روس خلال معركة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن مقتل ثلاثة جنود روس فقدوا في سوريا في نهاية شهر شباط/فبراير، أثناء هجوم المسلحين.

موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في نهاية شهر شباط/فبراير، عند العودة في النهار بالسيارة بعد الانتهاء من مهمة تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية إلى إحدى المناطق السكنية في محافظة دير الزور، تم نصب كمين لثلاثة جنود روس على أيدي مجموعة من المسلحين. حيث فقد الجنود بعد المعركة".

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وأضاف البيان أنه "نتيجة لمجموعة من التدابير الخاصة، تم تحديد هويات المسلحين الذين هجموا على السيارة، وتأكدت حقيقة مقتل ثلاثة جنود روس خلال المعركة التي دارت في نهاية شباط /فبراير".

وتابع البيان:"كجزء من عملية مشتركة للقوات الجوية الروسية وقوات العمليات الخاصة، تم تدمير مجموعة إرهابية تضم أكثر من 30 مسلحا متورطين في الهجوم على السيارة التي كانت تقل الجنود الروس".

وأضاف البيان أنه "تم تسليم جثث الجنود القتلى إلى روسيا".