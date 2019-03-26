الخارجية الروسية: قرار الولايات المتحدة بشأن الجولان خطوة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء أن قرار الولايات المتحدة بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل هو خطوة لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.