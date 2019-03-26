روسيا تبدع بندقية طائرة مضادة لطائرات "درون" (فيديو)

وخصصت البدعة الجديدة لتدمير الطائرات المعادية دون طيار، وهي عبارة عن بندقية رشاشة تستطيع الطيران اعتمادا على الإمكانيات الذاتية.

وكانت وكالة الملكية الذهنية قد أعلنت في 12 مارس/آذار 2019، المعلومات عن النموذج العملي من الطائرة الاعتراضية دون طيار التي صنعتها شركة "ألماز-أنتي".

وتحتوي الطائرة الاعتراضية التي يتم التحكم فيها عن بعد على بندقية "فيبر 12 مولوت" من عيار 12 ملم وجهاز اكتشاف الأهداف. ويحوي مخزن البندقية الطائرة 10 طلقات.

وتطلق الطائرة نيران بندقيتها على الهدف المكتشف بصورة أوتوماتيكية، وتواصل مراقبة الهدف في حال لم يتم تدميره، حتى القضاء عليه.