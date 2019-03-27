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    لقاء سري في موسكو بشأن كارثة الطائرة الماليزية فوق أوكرانيا

    © Sputnik . Maksim Blinov
    روسيا
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    أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء، عقد لقاء مع أستراليا وهولندا، بشأن كارثة طائرة بوينغ التي سقطت فوق دونباس عام 2014.

    اختفاء الطائرة الماليزية
    © AP Photo /
    لغز الطائرة الماليزية المفقودة وعلاقة الطيار بالحادث
    وقال غروشكو ردا على طلب وكالة "سبوتنيك" تأكيد المعلومات حول عقد مشاورات ثلاثية: "نعم، تم إجراؤها واتفقنا على أنها ستكون سرية".

    ويذكر أن طائرة "بوينغ-777" التابعة للخطوط الجوية الماليزية، والتي كانت متجهة من أمستردام إلى كوالالمبور تحطمت في مقاطعة دونيتسك يوم 17 تموز/يوليو 2014. ولقي جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 298 شخصاً، مصرعهم جراء الحادث، بينهم 193 راكباً يحملون الجنسية الهولندية.

    واتهمت كييف وحدات الدفاع الشعبي في دونباس بإسقاط الطائرة. ومن جانبها، نفت هذه الوحدات امتلاكها لوسائل تسمح بإصابة الطائرات على هذا الارتفاع.

    وأعلن فرق التحقيق الهولندي في بيان، بأن الصاروخ الذي أسقط الطائرة، هو من نوع "بوك" ، تم نقله من روسيا، كما أن لا علاقة للقوات الأوكرانية بتحطم الطائرة.

    هذا وأعربت موسكو في أكثر من مناسبة عن خيبة أملها، من غياب المستوى المطلوب من التعاون بين لجنة التحقيق الدولية في أسباب كارثة طائرة " بوينغ" الماليزية من جهة، والخبراء الروس من جهة أخرى.

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    هولندا, روسيا
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