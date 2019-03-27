روسيا تبدأ بمكافحة التطرف في مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أندريه برزيدزومسكي، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب سجلت على مواقع التواصل الاجتماعية صفحتها الرسمية الخاصة بها، وأنها بدأت في نشر مواد حول مكافحة الإرهاب.

موسكو — سبوتنيك. وقال برزيدزومسكي في مؤتمر صحفي: "نحن نعلن اليوم رسمياً، أن صفحة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مسجلة وتعمل على موقع الشبكة الاجتماعية "فكونتاكتي" (وسيلة تواصل اجتماعي روسية)، وهي تُملأ بالمواد بشكل فوري، وهناك صفحة على موقع "يوتيوب". وقد لفت هذا اهتمام الشباب بشكل خاطف".

© Sputnik . Alexei Druzhinin بوتين يواجه التطرف في السجون

ويذكر أن المتحدث الرسمي باسم مكتب المدعي العام الروسي، ألكسندر كورنيوي، كان قد صرح بداية الشهر الجاري، أن أكثر من 80 في المئة من الجرائم المتطرفة تُرتكب في الإنترنت، وخصوصًا في شبكات التواصل الاجتماعي، ومن بينها "فكونتاكتي".

ويذكر كذلك في هذا السياق، أن شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر" و"مايكروسوفت"، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن تشكيل مجموعة عمل عالمية لتوحيد جهودها لحذف المحتوى المتطرف من منصاتها. وصرحت بأنها ستتبادل الحلول الفنية لحذف المحتوى الإرهابي، وستتعاون بشكل أوثق مع خبراء في مكافحة الإرهاب.

هذا ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك والتنظيمات العاملة على أراضي سوريا والعراق.