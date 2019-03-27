اعتقال 20 عضوا تابعين لتنظيم إرهابي في شبه جزيرة القرم

وجاء في تقرير بهذا الصدد: "جرى في جمهورية شبه جزيرة القرم، كشف ووقف أنشطة المنظمة الدولية الإرهابية "حزب التحرير الإسلامي" وتم اعتقال 20 شخصا بينهم قادة وأفراد عاديون".
وثبت أن المعتقلين "قاموا بأنشطة معادية للدستور تستند إلى مبدأ إنشاء ما يسمى "الخلافة العالمية"، وتدمير مؤسسات المجتمع المدني، تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الحالية بالقوة".
وأضاف التقرير "وباستخدام تدابير التمويه خلال الاجتماعات، نشر هؤلاء الأشخاص الأيديولوجية الإرهابية بين سكان شبه الجزيرة، وقاموا بتجنيد مسلمي القرم في صفوفهم".
وخلال احتجاز المسلحين، في أماكن إقامتهم، تمت مصادرة مواد دعائية لـ "حزب التحرير الإسلامي"، محظورة في روسيا ووسائل اتصالات ووسائط إعلام إلكترونية، وتم التأكيد أن أنشطة البحث التشغيلي وإجراءات التحقيق مستمرة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)