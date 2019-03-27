اعتقال 20 عضوا تابعين لتنظيم إرهابي في شبه جزيرة القرم

أفاد مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، بأنه تم اعتقال عشرين عضوا من "حزب التحرير الإسلامي" المحظور في روسيا، في شبه جزيرة القرم الروسية.

© Sputnik . Igor Zarembo جهاز الأمن الفدرالي في القرم: القوى الأمنية الروسية تجابه مخربين يدربهم حلف الناتو

وتجدر الإشارة إلى أن العملية الخاصة نفذت في 27 آذار/ مارس، من قبل أفراد جهاز الأمن الفيدرالي بمشاركة وحدات من وزارة الداخلية والحرس الوطني الروسي.

وجاء في تقرير بهذا الصدد: "جرى في جمهورية شبه جزيرة القرم، كشف ووقف أنشطة المنظمة الدولية الإرهابية "حزب التحرير الإسلامي" وتم اعتقال 20 شخصا بينهم قادة وأفراد عاديون".

وثبت أن المعتقلين "قاموا بأنشطة معادية للدستور تستند إلى مبدأ إنشاء ما يسمى "الخلافة العالمية"، وتدمير مؤسسات المجتمع المدني، تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الحالية بالقوة".

وأضاف التقرير "وباستخدام تدابير التمويه خلال الاجتماعات، نشر هؤلاء الأشخاص الأيديولوجية الإرهابية بين سكان شبه الجزيرة، وقاموا بتجنيد مسلمي القرم في صفوفهم".

وخلال احتجاز المسلحين، في أماكن إقامتهم، تمت مصادرة مواد دعائية لـ "حزب التحرير الإسلامي"، محظورة في روسيا ووسائل اتصالات ووسائط إعلام إلكترونية، وتم التأكيد أن أنشطة البحث التشغيلي وإجراءات التحقيق مستمرة.