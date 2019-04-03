مقاتلة "سو-57" تصد الصواريخ المضادة بأشعة الليزر

كما أنها حصلت على سلاح جديد يتمثل في الصواريخ السريعة جدا التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت.

© Sputnik . Ilya Pitalev مضادات الطيران لا تطال "سوخوي 57"

ومن أهم مميزات مقاتلة الجيل الخامس الروسية أنها تستطيع إطلاق أشعة الليزر لإعماء صواريخ الخصم وفقا لـ"ميلتري ووتش ماغازين".

والمقصود بأشعة الليزر هي الأشعة تحت الحمراء التي يبثها جهاز التشويش بالأشعة تحت الحمراء.

ولعل "سوخوي 57" هي الطائرة المقاتلة الوحيدة المزودة بجهاز التشويش بالأشعة تحت الحمراء لأن أجهزة التشويش بالأشعة تحت الحمراء أجهزة كبيرة الحجم لا تقبلها إلا الطائرات الكبيرة، ولم تزود المقاتلات بجهاز كهذا حتى الآن. وبالنسبة لمقاتلة الجيل الخامس الروسية تمت صناعة الجهاز الصغير من هذا النوع.

وتستخدم أجهزة التشويش بالأشعة تحت الحمراء لحماية الطائرات من الصواريخ المضادة للطائرات، وعلى الأخص الصواريخ الموجهة بالأشعة تحت الحمراء.